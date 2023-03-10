Солдаты рф при «несчастных случаях» представляются вагнеровцами

https://racurs.ua/n180750-soldaty-rf-pri-neschastnyh-sluchayah-predstavlyautsya-vagnerovcami-foto.html

Ракурс

Керівництво армії росії поширює «пам'ятку» поводження з цивільними на тимчасово окупованих територіях України. Фото цієї інструкції оприлюднило у Телеграм 10 березня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

У «пам'ятці» містяться рекомендації для російських військовослужбовців щодо просування ворожих наративів під час спілкування з місцевими мешканцями, а також дозвіл на проживання у залишеному житлі цивільних та примусове відчуження їхнього автотранспорту.

У разі «нещасних випадків» чи смертельних/травматичних ДТП, скоєних окупантами у стані алкогольного сп’яніння за участі місцевих, для уникнення відповідальності пам’ятка наказує представлятися бійцями ПВК «вагнер», — йдеться у повідомленні СтратКому.

Там додали, що наявність подібних інструкцій — зайвий доказ систематичного нехтування росією правил ведення війни та свідчення про суттєві проблеми з дисципліною.