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Ракурс
Російські окупанти продовжують обстрілювати Запоріжжя, фото: UNN

Запоріжжя за добу зазнало 12 авіаційних та 2 ракетні удари — Генштаб

11 бер 2023, 19:02
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Рашисти протягом поточної доби завдали 12 авіаційних та два ракетні удари по місту Запоріжжя.





Про це сьогодні, 11 березня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, загарбники завдали удару із ЗРК С-300 по об'єкту цивільної інфраструктури. В результаті — зруйновано одну будівлю. Втрат та поранених серед цивільного населення немає.

Зазначається, що ворог загалом здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню, один з яких — по об'єкту цивільної інфраструктури Херсона. Є жертви серед цивільного населення, двоє вбитих та троє поранених.

Ймовірність подальших ракетних ударів по всій території України залишається досить високою, — наголошують у Генштабі.

Джерело: Ракурс


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