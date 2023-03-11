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Російські окупанти продовжують обстрілювати Запоріжжя, фото: UNN
Запоріжжя за добу зазнало 12 авіаційних та 2 ракетні удари — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n180818-zaporijjya-za-dobu-zaznalo-12-aviaciynyh-ta-2-raketni-udary-genshtab.htmlРакурс
Рашисти протягом поточної доби завдали 12 авіаційних та два ракетні удари по місту Запоріжжя.
Про це сьогодні, 11 березня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Зокрема, загарбники завдали удару із ЗРК С-300 по об'єкту цивільної інфраструктури. В результаті — зруйновано одну будівлю. Втрат та поранених серед цивільного населення немає.
Зазначається, що ворог загалом здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню, один з яких — по об'єкту цивільної інфраструктури Херсона. Є жертви серед цивільного населення, двоє вбитих та троє поранених.
Ймовірність подальших ракетних ударів по всій території України залишається досить високою, — наголошують у Генштабі.
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