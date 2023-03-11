Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российской башни, скриншот видео

Спецподразделение Kraken уничтожило две башни наблюдения в россии (ВИДЕО)

11 мар 2023, 20:12
999

Спецпідрозділ Kraken знищив російські вежі спостереження у Брянській та Курській області.





Відповідне відео сьогодні, 11 березня, опубліковане у Telegram-каналі спецпідрозділу.

Силами протитанкової групи спецпідрозділу Kraken знищено дві автономні вежі спостереження «Муром» у брянській та курській області, — вказано в описі відео.

Зазначається, що ворог використовував ці вежі для ведення спостереження вглиб території України, зокрема для коригування артилерії та здійснення супроводу російських диверсійних груп.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров