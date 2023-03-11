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Спецпідрозділ Kraken знищив дві вежі спостереження у росії (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180820-specpidrozdil-kraken-znyschyv-dvi-veji-sposterejennya-u-rosiyi-video.htmlРакурс
Спецпідрозділ Kraken знищив російські вежі спостереження у Брянській та Курській області.
Відповідне відео сьогодні, 11 березня, опубліковане у Telegram-каналі спецпідрозділу.
Силами протитанкової групи спецпідрозділу Kraken знищено дві автономні вежі спостереження «Муром» у брянській та курській області, — вказано в описі відео.
Зазначається, що ворог використовував ці вежі для ведення спостереження вглиб території України, зокрема для коригування артилерії та здійснення супроводу російських диверсійних груп.
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