Знищення російської вежі, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n180820-specpidrozdil-kraken-znyschyv-dvi-veji-sposterejennya-u-rosiyi-video.html

Ракурс

Спецпідрозділ Kraken знищив російські вежі спостереження у Брянській та Курській області.

Відповідне відео сьогодні, 11 березня, опубліковане у Telegram-каналі спецпідрозділу.

Силами протитанкової групи спецпідрозділу Kraken знищено дві автономні вежі спостереження «Муром» у брянській та курській області, — вказано в описі відео.

Зазначається, що ворог використовував ці вежі для ведення спостереження вглиб території України, зокрема для коригування артилерії та здійснення супроводу російських диверсійних груп.