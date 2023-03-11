Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n180815-prykordonnyky-znyschyly-grupu-vagnerivciv-u-promzoni-bahmuta-video.html

Ракурс

Підрозділ Держприкордонслужби, який бере участь у боях за Бахмут, в одному з боїв у промзоні міста знищив групу рашистів.

Відповідне відео сьогодні, 11 березня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Днями прикордонний підрозділ Луганського загону провів позиційний бій з ворожими силами в районі одного з промислових підприємств. Напередодні українські оборонці витримали кілька штурмових атак загарбників, — вказано в описі відео.

Зазначається, що російські найманці для продовження наступу закріпились в одному з цехів й накопичували сили. Для знищення осередку окупантів прикордонники завдали контрудару.

Так, наші бійці зі станкового гранатомета СПГ-9 знищили кулеметника, який прикривав підхід до споруди. У прорив пішла група наземної розвідки охоронців кордонів й ліквідувала вагнерівців, — зазначають в ДПСУ.