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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Прикордонники знищили групу «вагнерівців» у промзоні Бахмута (ВІДЕО)

11 бер 2023, 17:29
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Підрозділ Держприкордонслужби, який бере участь у боях за Бахмут, в одному з боїв у промзоні міста знищив групу рашистів.





Відповідне відео сьогодні, 11 березня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Днями прикордонний підрозділ Луганського загону провів позиційний бій з ворожими силами в районі одного з промислових підприємств. Напередодні українські оборонці витримали кілька штурмових атак загарбників, — вказано в описі відео.

Зазначається, що російські найманці для продовження наступу закріпились в одному з цехів й накопичували сили. Для знищення осередку окупантів прикордонники завдали контрудару.

Так, наші бійці зі станкового гранатомета СПГ-9 знищили кулеметника, який прикривав підхід до споруди. У прорив пішла група наземної розвідки охоронців кордонів й ліквідувала вагнерівців, — зазначають в ДПСУ.

Для ураження резерву противника охоронці кордонів облаштували засідку. З настанням темряви на штурмовиків, які саме підходили на передову, чекав сюрприз. Снайпери-прикордонники знешкодили шість окупантів, — додають у відомстві.

Джерело: Ракурс


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