Семеро подростков подорвались на мине в Изюме

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На Харьковщине семеро подростков подорвались на мине, фото: «Европейская правда»
Семеро подростков подорвались на мине в Изюмеhttps://racurs.ua/n179552-semero-podrostkov-podorvalis-na-mine-v-izume.htmlРакурс
На Харківщині в місті Ізюм сьогодні, 3 лютого, близько восьмої вечора компанія підлітків віком від 14 до 17 років підірвалася на міні.
Підлітки знайшли фрагмент міни, ймовірно «пелюстки». Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила радник голови Харківської обласної ради Наталія Попова.
Внаслідок вибуху всі 7 підлітків отримали незначні осколочні поранення різних частин тіла. Стан всіх дітей задовільний. П’ятьох госпіталізують, — зазначила Попова.
Нагадаємо, у грудні 2022 року в окупованому Маріуполі Донецької області двоє підлітків підірвалися на снаряді в руїнах, де знімали відео для соцмереж.
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