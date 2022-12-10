В Мариуполе двое подростков подорвались на снаряде

В Мариуполе двое подростков подорвались на снарядеhttps://racurs.ua/n177669-v-mariupole-dvoe-podrostkov-podorvalis-na-snaryade.htmlРакурс
В Маріуполі, тимчасово окупованому місті Донецької області, двоє підлітків підірвалися на снаряді в руїнах, де знімали відео для соцмереж.
Обоє підлітків травмувалися та наразі перебувають у лікарні. Про це сьогодні, 10 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Зазначається, що вибух пролунав о 9.00 в районі вулиці Курчатова.
На щастя — живі, загрози життю немає, однак обоє в лікарні з травмами. Просто дивом залишились живі, — наголосив Андрющенко.
Згодом, о 9.40 в цьому ж місці пролунав ще один вибух. За словами Андрющенка, другий вибух став ланцюговою реакцією першого.
Маріуполь залишається наднебезпечним містом з огляду на безпеку. Розмінування де-факто зупинено. В найкращому випадку бомби, снаряди та міни просто помарковано стрічками, — наголосив він, опублікувавши відповідні свіжі фотознімки, котрі показують, як окупанти «убезпечують» жителів міста від таких снарядів.