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Ракурс

В Мариуполе двое подростков подорвались на снаряде

10 дек 2022, 17:01
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В Маріуполі, тимчасово окупованому місті Донецької області, двоє підлітків підірвалися на снаряді в руїнах, де знімали відео для соцмереж.





Обоє підлітків травмувалися та наразі перебувають у лікарні. Про це сьогодні, 10 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Зазначається, що вибух пролунав о 9.00 в районі вулиці Курчатова.

На щастя — живі, загрози життю немає, однак обоє в лікарні з травмами. Просто дивом залишились живі, — наголосив Андрющенко.

Згодом, о 9.40 в цьому ж місці пролунав ще один вибух. За словами Андрющенка, другий вибух став ланцюговою реакцією першого.

Маріуполь залишається наднебезпечним містом з огляду на безпеку. Розмінування де-факто зупинено. В найкращому випадку бомби, снаряди та міни просто помарковано стрічками, — наголосив він, опублікувавши відповідні свіжі фотознімки, котрі показують, як окупанти «убезпечують» жителів міста від таких снарядів.

Небезпечні предмети в Маріуполі, фото: Петро Андрющенко

Источник: Ракурс


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