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Украина получит миллиард евро от Еврокомиссии

Еврокомиссия выделяет миллиард евро для «Быстрого восстановления» в Украине

3 фев 2023, 20:57
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Єврокомісія виділяє 1 млрд євро на забезпечення швидкого відновлення шкіл, шпиталів в Україні, і вже має спеціальний секретаріат для координації процесу.





Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про це прес-конференції за результатами саміту Україна — ЄС, котрий відбувся сьогодні, 3 лютого, в Києві, повідомляє агентство «Укрінформ».

Фон дер Ляєн наголосила, що, окрім відновлення будівель, зруйнованих ударами армії рф по обʼєктах інфраструктури, також потрібно відновити школи, шпиталі, лікарні, дороги в Україні.

Саме тому ми починаємо зі «Швидкого відновлення». Це частина більш комплексного процесу відбудови. Я готова оголосити, що перший мільярд буде надано для забезпечення відновлення. Ми вже маємо спеціальний секретаріат, який працює і починає координувати ці процеси, тож ми можемо почати негайно, — сказала Президент Єврокомісії.

Джерело: «Укрінформ»


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