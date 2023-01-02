Саммит Украина-ЕС состоится в Киеве. Фото:

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Саміт «Україна-ЄС» 2023 року відбудеться в Києві.

Президент України Володимир Зеленський і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн домовилися почати підготовчу роботу. Сам саміт запланований на 3 лютого. Про це повідомили в Офісі президента.

Обговорили очікувані результати чергового саміту «Україна-ЄС», який відбудеться третього лютого цього року в Києві, і домовилися активізувати підготовчу роботу, — йдеться у повідомленні.

Наприкінці грудня 2022 року речник президента Європейської Ради казав, що саміт 3 лютого відбудеться у Брюсселі. Попередній 23-й саміт «Україна-ЄС» відбувся 12 жовтня 2021 року у Києві.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що уряд України має намір провести мирний саміт в Організації Об'єднаних Націй у лютому. На саміті українська влада має намір презентувати свій мирний план, який зараз активно конкретизується.