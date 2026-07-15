Президент Еврокомиссии и лидеры европейских стран прибыли в Киев. Фото:

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Ракурс

Лідери країн Європи прибули до Києва у середу, 15 липня.

Зокрема, до української столиці з візитом прибули президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Це вже її 11-й візит до Києва з початку російського повномасштабного вторгнення. Сьогодні вона планує оголосили про нові ініціативи щодо інтеграції оборонних галузей України та ЄС. Про це фон дер Ляєн повідомила у соціальній мережі Х.

Це особливий момент. Україна набрала потужного військового імпульсу. Ситуація змінюється на краще, — наголосила очільник ЄК.

Також до української столиці прибули лідери низки європейських держав. Візити здійснили президент Румунії Нікушор Дан, президент Молдови Мая Санду, президент Сербії Александар Вучич, премʼєр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, міністр закордонних справ Македонії Нікола Дімітров, президент Албанії Байрам Беґай та інші.

Закордонні гості візьмуть участь у саміт «Україна — Південно-Східна Європа», який почав проводитися з 2023 року, щоб зміцнити зв’язки між Києвом та країнами Балканського та Чорноморського регіонів.

Як відомо, 15 липня в Україні відзначають День Української Державності та День хрещення Київської Русі-України.

Нагадаємо, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн надіслала лідерам країн Європейського Союзу лист, у якому закликала їх ухвалити обмеження на приймання біженців з України. ЗМІ вважають, що це може бути натяком на те, щоб ускладнити приймання з України чоловіків призовного віку.