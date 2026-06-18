Урсула фон дер Ляен предложила странам ЕС ограничить прием украинских беженцев. Фото:

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Європейська комісія пропонує обмежити прийом частини українських біженців до ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн надіслала лідерам країн Європейського Союзу лист, у якому закликала їх ухвалити обмеження на приймання біженців з України. Зміст листа, надісланого напередодні майбутнього саміту Євросоюзу, отримали агентства dpa та AFP, передає видання Spiegel.

У зверненні, зазначається, що Європейська комісія запропонує продовжити термін дії тимчасового захисту для українців. Однак сфера застосування захисту пропонують обмежити таким чином, щоб не підривати здатність України до самооборони.

У листі, який отримали лідери ЄС, не уточняється, що мається на увазі. ЗМІ вважають, що це може бути натяком на те, щоб ускладнити приймання з України чоловіків призовного віку.

Нагадаємо, видання Euractiv повідомило, що в Європейському Союзі розглядають продовження тимчасового захисту для біженців з України, але з деякими змінами. Пропонується виключити захист для чоловіків призовного віку або тих, хто виїхав з України нелегально. Однак ці зміни торкнуться лише тих українців, які тільки, но звертатимуться за захистом.

Згодом в Єврокомісії заявили, що європейці дійсно обговорюють зміну правил для біженців. Ці зміни можуть торкнутися українських чоловіків мобілізаційного віку.

Джерело: Spiegel