Жара в Европе привела к гибели более 10 тыс. человек. Фото:

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Ракурс

Спека в Європі призвела до загибелі понад 10 тис. осіб.

Така кількість людей померла у 27 європейських країнах протягом тижня з 22 по 28 червня. У цей період рекордна спека охопила Францію, Іспанію, Велику Британію та інші європейські країни. Переважна більшість смертей, понад 9 тис., була серед людей віком 65 років і старших. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на дані європейської мережі моніторингу смертності EuroMOMO.

За словами науковців, немає інших відомих основних факторів, як-от спалахи COVID-19, які могли б сприяти зростанню також кількості додаткових смертей за той тиждень.

Як поінформував головний лікар Державного інституту сироваток Данії Лассе Вестергаард, такий високий надлишок у цю пору року — незвичний. І саме надзвичайна спека призвело до такої кількості смертей.

В EuroMOMO наголосили, що Франція та Бельгія стали єдиними державами, де наприкінці червня зафіксували дуже високий рівень надлишкової смертності. Інститут охорони здоров’я Бельгії Sciensano повідомив, що рівень надлишкової смертності під час цієї хвилі спеки став найвищим за весь період спостережень із 2000 року.

Нагадаємо, 1 липня погода в Україні встановила нові температурні рекорди. В українському Гідрометцентрі наголосили, що того дня були зафіксовані перевищення на 0,1−2,9°.

Джерело: Reuters