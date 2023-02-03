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Україна отримає мільярд євро від Єврокомісії

Єврокомісія виділяє мільярд євро для «Швидкого відновлення» в Україні

3 лют 2023, 20:57
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Єврокомісія виділяє 1 млрд євро на забезпечення швидкого відновлення шкіл, шпиталів в Україні, і вже має спеціальний секретаріат для координації процесу.





Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про це прес-конференції за результатами саміту Україна — ЄС, котрий відбувся сьогодні, 3 лютого, в Києві, повідомляє агентство «Укрінформ».

Фон дер Ляєн наголосила, що, окрім відновлення будівель, зруйнованих ударами армії рф по обʼєктах інфраструктури, також потрібно відновити школи, шпиталі, лікарні, дороги в Україні.

Саме тому ми починаємо зі «Швидкого відновлення». Це частина більш комплексного процесу відбудови. Я готова оголосити, що перший мільярд буде надано для забезпечення відновлення. Ми вже маємо спеціальний секретаріат, який працює і починає координувати ці процеси, тож ми можемо почати негайно, — сказала Президент Єврокомісії.

Джерело: «Укрінформ»


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