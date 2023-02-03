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Ракурс
На Харківщині семеро підлітків підірвалися на міні, фото: «Європейська правда»

Семеро підлітків підірвалися на міні в Ізюмі

3 лют 2023, 21:23
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На Харківщині в місті Ізюм сьогодні, 3 лютого, близько восьмої вечора компанія підлітків віком від 14 до 17 років підірвалася на міні.





Підлітки знайшли фрагмент міни, ймовірно «пелюстки». Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила радник голови Харківської обласної ради Наталія Попова.

Внаслідок вибуху всі 7 підлітків отримали незначні осколочні поранення різних частин тіла. Стан всіх дітей задовільний. П’ятьох госпіталізують, — зазначила Попова.

Нагадаємо, у грудні 2022 року в окупованому Маріуполі Донецької області двоє підлітків підірвалися на снаряді в руїнах, де знімали відео для соцмереж.

Джерело: Ракурс


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