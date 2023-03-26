В Херсонской области двое мужчин подорвались на мине, фото: WikiDictonary

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Ракурс

У Херсонській області двоє чоловіків отримали важкі травми, підірвавшись на російській міні.

Подія сталася у Високопільській громаді. Про це сьогодні, 26 березня, повідомляється у Telegram-каналі Херсонської ОВА.

У полі поблизу села Іванівка двоє чоловіків, 24 та 18 років, натрапили на російську міну. Вона здетонувала, через вибух місцеві жителі дістали тяжкі поранення, — зазначають в ОВА. — Один постраждалий втратив обидві ноги, інший отримав поранення грудної клітини та мінно-вибухові травми. Обох шпиталізували до лікарні у Кривому Розі.

Зазначається, що вже пʼятий випадок підриву мирних жителів на російській вибухівці тільки за цей тиждень.