Житель Херсонщины подорвался, собирая в поле мины «Лепесток»

Мина «Лепесток», фото: «Дом»

https://racurs.ua/n181348-jitel-hersonschiny-podorvalsya-sobiraya-v-pole-miny-lepestok.html

Ракурс

У Херсонській області 25-річний місцевий житель отримав тяжкі поранення через підрив на протипіхотній міні «Лепесток», залишеній російськими окупантами.

Про це сьогодні, 26 березня, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Зі слів очевидців, у полі поблизу села Іщенка потерпілий збирав «Лепестки». Одна з мін здетонувала у нього в руках, — вказано в повідомленні. — З пораненнями обох верхніх кінцівок та живота його шпиталізували до найближчого медзакладу. Для подальшого лікування чоловіка планують перевести до Кривого Рогу.

В Херсонській ОВА наголошують, що знешкодженням вибухівки мають займатися виключно професійні сапери.