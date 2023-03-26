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Франция передала Украине более 180 тонн энергооборудования, фото: Минэнерго

183 тонны энергооборудования передала Украине Франция (ФОТО)

26 мар 2023, 16:30
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Франція з серпня 2022 року передала Україні як гуманітарну допомогу 22 вантажі енергетичного обладнання як гуманітарної допомоги загальною вагою 183 тонни.





Про це сьогодні, 26 березня, повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.

Серед переданої допомоги:

  • генератори різної потужності;
  • автоматичні вимикачі;
  • спецодяг;
  • роз'єднувачі;
  • освітлювальні прилади;
  • хімічна продукція;
  • газове обладнання, необхідне для проведення ремонтних робіт.

Наприклад, у березні цього року було передано 1389 конвекторів та 11 генераторів від французької громадської організації «Електрики без кордонів, — вказано в повідомленні.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що отримане обладнання використовується для якнайшвидшого відновлення електро- та газопостачання українським родинам.

Ми дякуємо Франції за допомогу енергетичному сектору України, — наголосив Галущенко. Це внесок наших французьких партнерів не тільки у відновлення української енергосистеми, але і в енергетичну безпеку Європи.

Франція передала Україні понад 180 тонн енергообладнання, фото: Міненерго

Источник: Ракурс


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