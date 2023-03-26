Переход на летнее время привел к сбою на железной дороге в Финляндии

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В Финляндии из-за перехода на летнее время произошел сбой на железной дороге, фото:
Переход на летнее время привел к сбою на железной дороге в Финляндииhttps://racurs.ua/n181346-perehod-na-letnee-vremya-privel-k-sbou-na-jeleznoy-doroge-v-finlyandii.htmlРакурс
У Фінляндії перехід на літній час призвів до збою в інформаційних системах на залізничних вокзалах.
Про це повідомляє телеканал Yle з посиланням на дані компанії з керування рухом Fintraffic.
В результаті:
- годинники на вокзалах продовжували показувати зимовий час;
- годинники на деяких станціях показували правильний час, але час відправлення поїздів був неправильним;
- стало неможливим здійснювати пошук інформації про розклад поїздів чи станцій на сервісі Junalahdot.fi.
Зазначається, що ці збої не вплинули на рух поїздів, а згодом у Fintraffic повідомили, що збій усунуто.
Нагадаємо, в Україні сьогодні, 26 березня, також відбулося переведення годинників на літній час.
Джерело: Yle
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