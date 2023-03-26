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В Финляндии из-за перехода на летнее время произошел сбой на железной дороге, фото:

Переход на летнее время привел к сбою на железной дороге в Финляндии

26 мар 2023, 15:51
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У Фінляндії перехід на літній час призвів до збою в інформаційних системах на залізничних вокзалах.





Про це повідомляє телеканал Yle з посиланням на дані компанії з керування рухом Fintraffic.

В результаті:

  • годинники на вокзалах продовжували показувати зимовий час;
  • годинники на деяких станціях показували правильний час, але час відправлення поїздів був неправильним;
  • стало неможливим здійснювати пошук інформації про розклад поїздів чи станцій на сервісі Junalahdot.fi.

Зазначається, що ці збої не вплинули на рух поїздів, а згодом у Fintraffic повідомили, що збій усунуто.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 26 березня, також відбулося переведення годинників на літній час.

Джерело: Yle


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