Украинцы готовятся к переводу часов 26 марта

https://racurs.ua/n181240-ukraincy-gotovyatsya-k-perevodu-chasov-26-marta.html

Ракурс

Українці готуються до переведення годинників.

1996 року в Україні на законодавчому рівні закріпили, що на зимовий час українці будуть переходити в останню неділю жовтня о 4.00 ранку, а на літній час — в останню неділю березня о 3.00 ночі.

2023 року це відбудеться 26 березня. У ніч з суботи, 25 березня, на неділю, 26 березня, в Україні потрібно буде перевести стрілки годинників на годину вперед.

Більшість електронних гаджетів можуть самостійно перейти на літній час. Але механічні годинники або пристрої, які не мають підключення до інтернету, необхідно переводити вручну.

В Україні були спроби скасувати перехід на зимовий та літній час, але коли вони провалилися, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент повернеться до дискусії про переведення годинників пізніше.

Разом з Україною на літній та зимовий час переходять більшість країни Європи.

Зміна часу має на меті ефективне використання денного світла й економію енергетичних ресурсів. Стандартним часом, тобто таким, який є природним для певної території, вважається саме зимовий час.