Армия рф штурмует город-призрак Авдеевку

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Росіяни завдали трьох ракетних ударів по території Авдіївського коксохімзаводу. У самій Авдіївці за минулу добу загинуло двоє людей, повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Також московити бомбили Краматорськ.

Армія рф хоче продавити оборону ЗСУ та оточити Авдіївку.

Ворог веде прицільний вогонь по магазинах, центрах надання допомоги, а також по комунальних підприємствах. В Авдіївці відсутнє світло, вода та тепло вже майже рік. Востаннє світло було 14 травня 2022 року, — повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Окупанти здійснюють спроби штурмових дій, обстрілює житлові будинки та хоче продавити нашу оборону з метою оточення міста.

У місті залишається близько 2 тис. людей, які відмовляються виїздити. Люди живуть у підвалах, сказав Тарнавський.