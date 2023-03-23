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Ракурс
Армия рф штурмует город-призрак Авдеевку

Армия рф штурмует город-призрак Авдеевку (ФОТО)

23 мар 2023, 13:33
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Росіяни завдали трьох ракетних ударів по території Авдіївського коксохімзаводу. У самій Авдіївці за минулу добу загинуло двоє людей, повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.





Також московити бомбили Краматорськ.

Армія рф штурмує місто-привид Авдіївку

Армія рф штурмує місто-привид Авдіївку

Армія рф хоче продавити оборону ЗСУ та оточити Авдіївку.

Ворог веде прицільний вогонь по магазинах, центрах надання допомоги, а також по комунальних підприємствах. В Авдіївці відсутнє світло, вода та тепло вже майже рік. Востаннє світло було 14 травня 2022 року, — повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Окупанти здійснюють спроби штурмових дій, обстрілює житлові будинки та хоче продавити нашу оборону з метою оточення міста.

Армія рф штурмує місто-привид Авдіївку

У місті залишається близько 2 тис. людей, які відмовляються виїздити. Люди живуть у підвалах, сказав Тарнавський.

Армія рф штурмує місто-привид Авдіївку

Источник: Ракурс


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