Перехід на літній час призвів до збою на залізниці у Фінляндії

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У Фінляндії через перехід на літній час стався збій на залізниці
Перехід на літній час призвів до збою на залізниці у Фінляндіїhttps://racurs.ua/ua/n181346-perehid-na-litniy-chas-pryzviv-do-zbou-na-zaliznyci-u-finlyandiyi.htmlРакурс
У Фінляндії перехід на літній час призвів до збою в інформаційних системах на залізничних вокзалах.
Про це повідомляє телеканал Yle з посиланням на дані компанії з керування рухом Fintraffic.
В результаті:
- годинники на вокзалах продовжували показувати зимовий час;
- годинники на деяких станціях показували правильний час, але час відправлення поїздів був неправильним;
- стало неможливим здійснювати пошук інформації про розклад поїздів чи станцій на сервісі Junalahdot.fi.
Зазначається, що ці збої не вплинули на рух поїздів, а згодом у Fintraffic повідомили, що збій усунуто.
Нагадаємо, в Україні сьогодні, 26 березня, також відбулося переведення годинників на літній час.
Джерело: Yle
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