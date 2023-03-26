Перехід на літній час призвів до збою на залізниці у Фінляндії

У Фінляндії через перехід на літній час стався збій на залізниці

https://racurs.ua/ua/n181346-perehid-na-litniy-chas-pryzviv-do-zbou-na-zaliznyci-u-finlyandiyi.html

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У Фінляндії перехід на літній час призвів до збою в інформаційних системах на залізничних вокзалах.

Про це повідомляє телеканал Yle з посиланням на дані компанії з керування рухом Fintraffic.

В результаті:

годинники на вокзалах продовжували показувати зимовий час;

годинники на деяких станціях показували правильний час, але час відправлення поїздів був неправильним;

стало неможливим здійснювати пошук інформації про розклад поїздів чи станцій на сервісі Junalahdot.fi.

Зазначається, що ці збої не вплинули на рух поїздів, а згодом у Fintraffic повідомили, що збій усунуто.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 26 березня, також відбулося переведення годинників на літній час.

Джерело: Yle