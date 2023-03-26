Франція передала Україні понад 180 тонн енергообладнання, фото: Міненерго

https://racurs.ua/ua/n181347-183-tonny-energoobladnannya-peredala-ukrayini-franciya-foto.html

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Франція з серпня 2022 року передала Україні як гуманітарну допомогу 22 вантажі енергетичного обладнання як гуманітарної допомоги загальною вагою 183 тонни.

Про це сьогодні, 26 березня, повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.

Серед переданої допомоги:

генератори різної потужності;

автоматичні вимикачі;

спецодяг;

роз'єднувачі;

освітлювальні прилади;

хімічна продукція;

газове обладнання, необхідне для проведення ремонтних робіт.

Наприклад, у березні цього року було передано 1389 конвекторів та 11 генераторів від французької громадської організації «Електрики без кордонів, — вказано в повідомленні.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що отримане обладнання використовується для якнайшвидшого відновлення електро- та газопостачання українським родинам.