183 тонни енергообладнання передала Україні Франція (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n181347-183-tonny-energoobladnannya-peredala-ukrayini-franciya-foto.htmlРакурс
Франція з серпня 2022 року передала Україні як гуманітарну допомогу 22 вантажі енергетичного обладнання як гуманітарної допомоги загальною вагою 183 тонни.
Про це сьогодні, 26 березня, повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.
Серед переданої допомоги:
- генератори різної потужності;
- автоматичні вимикачі;
- спецодяг;
- роз'єднувачі;
- освітлювальні прилади;
- хімічна продукція;
- газове обладнання, необхідне для проведення ремонтних робіт.
Наприклад, у березні цього року було передано 1389 конвекторів та 11 генераторів від французької громадської організації «Електрики без кордонів, — вказано в повідомленні.
Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що отримане обладнання використовується для якнайшвидшого відновлення електро- та газопостачання українським родинам.
Ми дякуємо Франції за допомогу енергетичному сектору України, — наголосив Галущенко. Це внесок наших французьких партнерів не тільки у відновлення української енергосистеми, але і в енергетичну безпеку Європи.