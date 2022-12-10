Як вберегти очі при відключеннях світла, розповіли в НСЗУ

В Україні тривають часті відключення електроенергії.

Поради, як вберегти зір за таких умов, опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук Національна служба здоров’я України (НСЗУ).

Попри часті відключення світла українці продовжують працювати, навчатися, читати та активно проводити час. Однак при поганому освітленні наші очі напружуються, щоб розгледіти текст чи зображення тощо. Через це очі швидко втомлюються і може відчуватися печіння або біль в очах, а іноді навіть і головний біль, — наголошують у НСЗУ.