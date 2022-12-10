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Ракурс
Рашисти знову пошкодили українські енергомережі

Російська атака на Одещину пошкодила магістральні високовольтні мережі — Укренерго

10 гру 2022, 16:06
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Рашисти в ніч на сьогодні, 10 грудня, завдали нових ударів по енергетичних об'єктах Одеської області.





В результаті було пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж та обладнання, що призвело до знеструмлення споживачів Одеси та області. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що ситуація в регіоні наразі дуже складна. Ремонтні бригади працюють над поданням електроживлення на об'єкти критичної інфраструктури:

  • лікарні;
  • водоканал;
  • очисні споруди.

Але відновлення електроживлення для побутових споживачів може зайняти більше часу через великий обсяг пошкоджень, — наголошують в «Укренерго». — У період відсутності електроенергії, просимо подбати про себе та рідних, а також допомогти тим, хто потребує цього поряд.

Джерело: Ракурс


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