Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти знову пошкодили українські енергомережі
Російська атака на Одещину пошкодила магістральні високовольтні мережі — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n177666-rosiyska-ataka-na-odeschynu-poshkodyla-magistralni-vysokovoltni-mereji-ukrenergo.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 10 грудня, завдали нових ударів по енергетичних об'єктах Одеської області.
В результаті було пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж та обладнання, що призвело до знеструмлення споживачів Одеси та області. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що ситуація в регіоні наразі дуже складна. Ремонтні бригади працюють над поданням електроживлення на об'єкти критичної інфраструктури:
- лікарні;
- водоканал;
- очисні споруди.
Але відновлення електроживлення для побутових споживачів може зайняти більше часу через великий обсяг пошкоджень, — наголошують в «Укренерго». — У період відсутності електроенергії, просимо подбати про себе та рідних, а також допомогти тим, хто потребує цього поряд.
Читайте також
.
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Як тобі служиться, з ким тобі дружиться, товаришу генерале Ліньков?
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»
Загрузка...