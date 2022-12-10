У Чорному морі немає жодного носія «калібрів» — ВМС (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n177665-u-chornomu-mori-nemaie-jodnogo-nosiya-kalibriv-vms-infografika.htmlРакурс
росія станом на сьогодні, 10 грудня, не вивела на бойове чергування у Чорне море жодного носія крилатих ракет «Калібр».
Загалом у Чорному морі наразі на бойовому чергуванні перебувають 10 ворожих кораблів. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебувають дев’ять ворожих кораблів, серед них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом 76 ракет.
В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.
Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, яка сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — 29 суден, з них 10 суден рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 12 суден, з них дев’ять суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.