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В Черном море нет ни одного носителя «калибров», фото: ВМС ВСУ

В Черном море нет ни одного носителя «калибров» — ВМС (ИНФОГРАФИКА)

10 дек 2022, 15:42
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росія станом на сьогодні, 10 грудня, не вивела на бойове чергування у Чорне море жодного носія крилатих ракет «Калібр».





Загалом у Чорному морі наразі на бойовому чергуванні перебувають 10 ворожих кораблів. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають дев’ять ворожих кораблів, серед них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом 76 ракет.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, яка сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 29 суден, з них 10 суден рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 12 суден, з них дев’ять суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Источник: Ракурс


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