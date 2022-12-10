В Черном море нет ни одного носителя «калибров», фото: ВМС ВСУ

https://racurs.ua/n177665-v-chernom-more-net-ni-odnogo-nositelya-kalibrov-vms-infografika.html

Ракурс

росія станом на сьогодні, 10 грудня, не вивела на бойове чергування у Чорне море жодного носія крилатих ракет «Калібр».

Загалом у Чорному морі наразі на бойовому чергуванні перебувають 10 ворожих кораблів. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають дев’ять ворожих кораблів, серед них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом 76 ракет.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, яка сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 29 суден, з них 10 суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 12 суден, з них дев’ять суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.