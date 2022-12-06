Скільки ракет залишилося у росії, розповів Резніков

Олексій Резніков, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n177538-skilky-raket-zalyshylosya-u-rosiyi-rozpoviv-reznikov.html

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Російська армія в агресії проти України використали велику кількість крилатих та балістичних ракет та давно зайшла за межі резерву, необхідного в рф разі нападу на неї.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Вони багато вже речей робили без прорахування своїх власних наслідків. Вони дійсно використовують запас крилатих та балістичних ракет, по багатьох позиціях зайшли вже далеко за межі необхідного їм резерву на випадок нападу на них, — наголошує Резніков.

За словами міністра, у рашистів залишилося:

ракет «Іскандер» — менше ніж 13% (за правила потрібно мати хоча б 25%);

ракет «Калібр» у рашистів було 37%, проте після здійсненого 5 грудня масово обстрілу України їх залишилося близько 30%.

Зазначається, що спроможність росіян виготовляти ракети протягом цього періоду різко впала по деяких типах ракетах, а по деяких взагалі відсутня.

Єдине, щоб ми вже так не дуже сильно тішилися, в них дуже великий запас ракет С-300 — це тисячі. Вони дозволяють їм бути не тільки ракетами протиповітряної оборони, вони запускають їх в режимі «земля-земля», — зазначає Резніков.

Міністр наголошує, що в зоні ураження перебувають прикордонні регіони та регіони, які межують з окупованими територіями:

Харківська область;

Запорізька область;

Херсонська область;

Донецька область;

Луганська область.

Джерело: «РБК-Україна»