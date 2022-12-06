Росія виробляє крилаті ракети попри західні санкції - The New York Times

https://racurs.ua/ua/n177517-rosiya-vyroblyaie-krylati-rakety-popry-zahidni-sankciyi-the-new-york-times.html

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Москва продовжила виробляти ракети, знайшовши способи придбати напівпровідників та інших компонентів, або ж у росії були значні запаси до початку війни. Про це пише видання The New York Times із посиланням на британських аналітиків Conflict Armament Research.

NYT вказує, що деякі крилаті ракети, якими росія нещодавно атакувала Україну, були виготовлені за кілька місяців після запровадження західних санкцій.

Експерти вивчили уламки крилатих ракет Х-101, знайдених після масованого удару 23 листопада. Судячи з маркування на зброї, принаймні одна з ракет була виготовлена цього літа, а іншу виготовили не раніше жовтня.

За висновками експертів, Росія продовжила виробляти передові керовані ракети. Під час чотирьох попередніх дослідницьких поїздок до Києва аналітики виявили, що майже все передове російське військове спорядження, яке вони досліджували, збудоване з використанням західних напівпровідників.

Нагадаємо, у серпні співробітники та партнери британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) з’ясували, що в зброї рф переважають мікрочіпи іноземного виробництва. Після початку війни США посилили правила отримання дозволів на експорт до росії мікроелектроніки, авіоніки та деталей для повітряних суден із використанням американських технологій.

Також нагадаємо, нещодавно українська розвідка наголошувала, що російські ракети не досягають цілей без чітких координат, які визначають навігаційні системи. Для скеровування ракет росія використовує власну розробку ГЛОНАСС (аналог GPS), який залежить від мікрочипів іноземного виробництва. Іноземні чипи застосовуються щонайменше в таких видах зброї, як-от: безпілотники «Орлан-10» та Shahed-136, РСЗВ «Торнадо-С» та «Смерч», ракети «Іскандер», «Калібр» та «Кинджал», а також авіаційні та крилаті ракети X-101, X-555, Х-38, Х-59МК, Х-31.

ГУР Міноборони оприлюднило перелік іноземних компаній, які продовжують виробляти мікрочипи з підтримкою ГЛОНАСС: