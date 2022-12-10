В Одесі вимкнули світло для всіх споживачів. Фото:

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Електропостачання в Одесі зникло у всіх споживачів.

Причиною відсутності світла стало те, що вночі 10 грудня російські безпілотники атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області. Ворожі дрони завдали суттєвих руйнувань. через нові ворожі удари ситуація з електропостачанням в області та самій Одесі складна. Про це повідомила прес-служба ДТЕК.

Через масштаб руйнувань енергоінфраструктури в Одесі відключено від електроенергії всіх споживачів окрім критичної інфраструктури, — зазначили енергетики.

Також повідомляється про екстрені відключення відбуваються й у населених пунктах області.

Тим часом міський голова Одеса Геннадій Труханов написав у Facebook, що зараз у місті є водопостачання та водовідведення. Всі міські комунальні служби працюють у цілодобовому режимі. Лікарні та пологові будинки забезпечені електроенергією та водою.

За словами Труханова, спеціалісти ДТЕК працюють для ліквідації ушкоджень. Ситуація у місті важка, але контрольована.

Раніше в оперативному командуванні «Південь» заявляли, що 10 грудня Нагадаємо, 9 грудня голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що дефіцит в енергосистемі України залишатиметься упродовж всієї зими. Через російські обстріли майже 50% критичної електроенергетичної інфраструктури України було «значно пошкоджено», а деякі елементи «повністю зруйновані».