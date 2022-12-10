Рашисты снова повредили украинские энергосети

https://racurs.ua/n177666-rossiyskaya-ataka-na-odesschinu-povredila-magistralnye-vysokovoltnye-seti-ukrenergo.html

Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 10 грудня, завдали нових ударів по енергетичних об'єктах Одеської області.

В результаті було пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж та обладнання, що призвело до знеструмлення споживачів Одеси та області. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що ситуація в регіоні наразі дуже складна. Ремонтні бригади працюють над поданням електроживлення на об'єкти критичної інфраструктури:

лікарні;

водоканал;

очисні споруди.