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Рашисты снова повредили украинские энергосети
Российская атака на Одесщину повредила магистральные высоковольтные сети — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n177666-rossiyskaya-ataka-na-odesschinu-povredila-magistralnye-vysokovoltnye-seti-ukrenergo.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 10 грудня, завдали нових ударів по енергетичних об'єктах Одеської області.
В результаті було пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж та обладнання, що призвело до знеструмлення споживачів Одеси та області. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що ситуація в регіоні наразі дуже складна. Ремонтні бригади працюють над поданням електроживлення на об'єкти критичної інфраструктури:
- лікарні;
- водоканал;
- очисні споруди.
Але відновлення електроживлення для побутових споживачів може зайняти більше часу через великий обсяг пошкоджень, — наголошують в «Укренерго». — У період відсутності електроенергії, просимо подбати про себе та рідних, а також допомогти тим, хто потребує цього поряд.
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