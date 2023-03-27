Во Львове задержали информаторку-переселенку, которая собирала данные о ВСУ

https://racurs.ua/n181372-vo-lvove-zaderjali-informatorku-pereselenku-kotoraya-sobirala-dannye-o-vsu.html

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У Львові СБУ затримала ворожу інформаторку, яка під виглядом переселенки збирала дані про ЗСУ.

Зловмисницею виявилась мешканка Миколаївщини, яка є рідною сестрою ще одного зрадника Батьківщини, нещодавно затриманого СБУ.

Вона була дистанційно залучена до співпраці у жовтні минулого року.

Контррозвідники Служби безпеки задокументували, що фігурантка збирала розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони у Львові.

Для маскування розвідувальної діяльності жінка видавала себе за переселенку з прифронтових районів півдня України.

Жінка часто відвідувала територію поблизу місць дислокації військових формувань та робила позначки на електронних картах. Згодом намагалась передати зібрані дані до рф через месенджер.

Контррозвідники СБУ спрацювали на випередження — викрили зловмисницю, задокументували злочинні дії та затримали її на спробі передачі розвідінформації агресору.

Під час обшуку у затриманої вилучено комп’ютерну техніку та сім мобільних телефонів. На одному з яких були докази вчинення злочинної діяльності.