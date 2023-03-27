Ракурсhttps://racurs.ua/
Залужный подарил Хищнику наградную винтовку М-4
Залужный подарил Хищнику наградную винтовку М-4https://racurs.ua/n181375-zalujnyy-podaril-hischniku-nagradnuu-vintovku-m-4.htmlРакурс
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив «Золотим Хрестом» старшого солдата 92 окремої механізованої бригади Івана Сірка Руслана Зубарєва та вручив йому нагородну зброю.
16 лютого Руслан брав участь у контактному бою з окупантами на Сватівському напрямку. Весь процес він зняв на відео та опублікував у своєму Telegram-каналі.
За 30 хвилин 21-річний боєць знищив ворожу БМП-2 та кількох окупантів
Залужний вручив Зубарєву (Хижаку) автоматичну гвинтівку М4 калібру 5,56 мм. Відповідно до законів України воїн міг би сам придбати цю зброю тільки у 25-річному віці.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав офіційну інформацію про подвиг солдата, подивився його інтерв’ю, і справедливо нагородив воїна.
Читайте также
.
Диктаторы, тираны и людоеды
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...