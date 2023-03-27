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Ракурс
Залужный подарил Хищнику наградную винтовку М-4

Залужный подарил Хищнику наградную винтовку М-4

27 мар 2023, 16:22
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив «Золотим Хрестом» старшого солдата 92 окремої механізованої бригади Івана Сірка Руслана Зубарєва та вручив йому нагородну зброю.





16 лютого Руслан брав участь у контактному бою з окупантами на Сватівському напрямку. Весь процес він зняв на відео та опублікував у своєму Telegram-каналі.

За 30 хвилин 21-річний боєць знищив ворожу БМП-2 та кількох окупантів

Залужний вручив Зубарєву (Хижаку) автоматичну гвинтівку М4 калібру 5,56 мм. Відповідно до законів України воїн міг би сам придбати цю зброю тільки у 25-річному віці.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав офіційну інформацію про подвиг солдата, подивився його інтерв’ю, і справедливо нагородив воїна.

Источник: Ракурс


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