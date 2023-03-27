Парламент Венгрии ратифицировал вступление Финляндии в НАТО

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Парламент Угорщини більшістю голосів ратифікував вступ Фінляндії до Північноатлантичного союзу.

Bloomberg пише, що завершальним кроком на шляху фінів до вступу в НАТО залишається ратифікація Туреччиною, яка збирається підтримати заявку вже найближчим часом.

Реджеп Ердоган, виступаючи нещодавно разом з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, заявив, що Фінляндія зробила «конкретні кроки» для усунення занепокоєння щодо угруповань, які Туреччина вважає терористичними організаціями. Також президент вкотре зазначив, що Швеція досі не зробила «позитивних рішень».

Позиція Угорщини також залишається незмінною — голова МЗС заявив, що країна занепокоєна через «дуже неповажну поведінку політичних еліт обох країн щодо Угорщини».

Керівник апарату прем'єра Балаш Орбан заявив, що Угорщина ратифікує вступ Швеції до НАТО, коли шведська сторона припинить «критикувати Угорщину».

Дякую за чітке рішення! Членство Фінляндії та Швеції в НАТО зміцнює безпеку всього Альянсу. Усі зацікавлені в тому, щоб до саміту у Вільнюсі Швеція також була членом НАТО, — написала прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін у Twitter.

Тепер для вступу фінів до Альянсу потрібне лише схвалення Туреччини, яка вже анонсувала свою згоду. Минулого тижня комітет із закордонних справ Туреччини схвалив членство Фінляндії в НАТО. Найближчим часом це питання буде розглянуте парламентом.

Заявка Швеції поки що не розглядається ні Будапештом, ні Анкарою.