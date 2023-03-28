СМИ показали активы Шуфрича

https://racurs.ua/n181405-smi-pokazali-aktivy-shufricha-video.html

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Статки народного депутата від забороненої ОПЗЖ Нестора Шуфрича з’ясувало видання BIHUS.Info. Журналісти встановили, що близький соратник держзданика віктора медведчука володіє активами, записаними на підставних осіб.

Нестор Шуфрич досі на волі, попри свої проросійські погляди, інцидент із фотографуванням блокпосту, невизнання росії агресором та інші речі, що мали б насторожувати, але чомусь ніяк не впливають на політика. Крім того, що Шуфрич досі з мандатом, він ще й із тисячами квадратних метрів і гектарів землі по всій країні, включно з Кримом, — йдеться у розслідуванні.

Родинні активи Шуфрича можна розділити на дві групи:

Перша — персональні, тобто там, де власниками є або сам Шуфрич, або його дружина чи батько, син чи багаторічний парламентський помічник В’ячеслав Черепаня.

Друга — корпоративні. Там, де власниками є компанії, записані в основному на тих же людей.

Зокрема, родина Шуфрича володіє чотирма маєтками у Конча-Заспі. Це понад 2 тис. кв. м. нерухомості, більше гектара землі — власність на чверть мільйона гривень лише в Козині. Один з маєтків на майже гектарі — з виходом до води — оформлений за договором дарування. Орієнтовна вартість «подарунка» становить 120−130 млн грн. Другий маєток площею 358 м кв. і 15 соток землі записані на дружину Шуфрича Катерину Майкову і її фірму. Третій маєток — у власності сина нардепа Олександра і знаходиться поруч із батьковим. Площа цього маєтку 300 м кв., а його вартість становить близько 30 млн грн. Четвертий маєток належить компанії, створеній батьком Шуфрича. Окрім цього, в центрі Києва у Шуфрича і його сина є шість квартир площею 430 кв. м. Також родина нардепа має землю, квартири, будинки в Ужгороді.

Ще частина землі та нерухомості записана на помічника нардепа Черепаню. Загалом Черепаня є співвласником низки агрокомпаній, які орендують та обробляють тисячі земельних ділянок в Івано-Франківській, Тернопільській і Львівській областях. Також із Шуфричем пов’язані мисливські угіддя у Закарпатській, Сумській областях і посеред заповідної зони на Київщині. Крім того, одним із найвідоміших активів, в якому фігурує Шуфрич, є «Київський річковий порт». Ще Шуфрич має маєток у тимчасово окупованому Криму, він розташований біля маєтку Медведчука.