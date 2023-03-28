Россия терпит большие потери возле Авдеевки - разведка Британии

https://racurs.ua/n181407-rossiya-terpit-bolshie-poteri-vozle-avdeevki-razvedka-britanii.html

Ракурс

Армія росії зазнає значних втрат у бронетехніці у спробах оточити Авдіївку. Війська рф не мають там значного прогресу.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Останніми днями росія продовжує приділяти пріоритетну увагу операції з оточення Авдіївки. Однак сили рф досягли лише незначного прогресу ціною великих втрат у бронетехніці. Зокрема, 10-й танковий полк 3-го армійського корпусу рф, ймовірно, втратив більшу частину своїх танків під час спроби оточити Авдіївку з півдня.

Втрати 10-го танкового полку, швидше за все, пов’язані з тактично хибними лобовими атаками, подібними до інших нещодавніх невдалих російських бронетанкових атак навколо Вугледара.

Нагадаємо, 3-й армійський корпус — перше велике нове формування, яке створила росія для підтримки вторгнення в Україну із серпня 2022 року. Корпус особливо страждає від проблем з недисциплінованістю та низьким моральним духом. Незважаючи на ймовірний період навчання в білорусі, формування, як і раніше, демонструє обмежену боєздатність.