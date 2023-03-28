В ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n181427-situaciya-dinamichnaya-komandovanie-o-boyah-s-okkupantami-v-bahmute.html

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Бої за Бахмут досі тривають, а ситуація у цьому районі є динамічною.

За останні дні окупаційна армія рф та найманці не отримали на Бахмутському напрямку ніякої стратегічної переваги над Силами оборони України. Загарбники іноді мають якісь тактичні просування, але всі вони прогнозовані. Українські військові їх фіксують та відпрацьовують протидію. Про це 28 березня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив в ефірі національного телемарафону.

Говорити про якусь стратегічну перевагу в останні години чи дні — цього не може бути. Вона є стабільно важкою. Проте ведеться вогонь та інші засоби протидії, щоб не дати розвинути успіх своїх атак, — зазначив він.

За словами Череватого, за добу в районі міста сталося 14 бойових зіткнень з окупантами. Українські військові за цей період ліквідували 86 росіян, а 117 поранили. Також знищили ворожу самохідну установку «Гвоздика» та станцію радіоелектронної боротьби «Стриж».

У Сухопутних військах ЗСУ додали, що ворог продовжує спроби прорвати оборону захисників довкола міста, але наші бійці завдають значних втрат силам противника. Тримають фронт у Бахмуті піхотинці 28-ї, 54-ї, 56-ї та 57-ї бригад разом із бійцями з 93-ї та 4-ї бригади оперативного призначення, а також іншими Силами оборони.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявляли, що для наступу на Авдіївку окупанти посилюють виснажені загони своїх солдатів певною кількістю висококваліфікованих підрозділів приватної військової компанії «Вагнер». На думку фахівців, російське військове керівництво таким чином прагне закріпити нещодавні обмежені тактичні успіхи в цьому районі.