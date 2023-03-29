Польша установит камеры и датчики движения на границе с рф

https://racurs.ua/n181436-polsha-ustanovit-kamery-i-datchiki-dvijeniya-na-granice-s-rf.html

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Польща невдовзі почне встановлювати електронне загородження на кордоні з росією. Йдеться про прикордонну систему відеоспостереження, а також мережу датчиків руху.

Про це розповіла спікер Прикордонної служби Польщі, лейтенант Анна Міхальська, пише «Польське радіо».

З її слів, у штабі Вармінсько-Мазурського відділу прикордонної служби в Кентшині почали роботу над центром спостереження, що прийматиме сигнали електронного загородження на кордоні з країною-агресором.

Цього тижня також розпочнуть підготовку до роботи на кордоні, — повідомила Міхальська.

Вона додала, що підрядник електронного загородження на кордоні з Калінінградською областю рф найближчими днями почне завозити на будівельний майданчик необхідні для монтажу матеріали. Роботи на кордоні мають розпочатися в першій половині квітня.

Система камер і датчиків руху охоронятиме 199 км кордону. Радіус дії електронного загородження охоплюватиме весь сухопутний кордон Польщі з рф, за винятком ділянки Віслинської коси, де вже кілька років кордон охороняють електронні засоби.

Нагадаємо, Варшава вирішила укріпити кордон з рф після штучного міграційного тиску на польсько-білоруському кордоні. Раніше в лютому Польща почала облаштовувати протитанкові загородження на кордоні з Калінінградською областю рф.

Також торік влітку у Польщі завершили спорудження п’ятиметрового паркану на кордоні з білоруссю.