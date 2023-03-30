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Соотношение потерь ВСУ и окупантов на востоке составляет 1:10 - заместитель министра обороны

Соотношение потерь ВСУ и окупантов на востоке составляет 1:10 — заместитель министра обороны

30 мар 2023, 09:31
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Втрати ворогів у рази більші, і це при тому, що у них перевага за кількістю особового складу та озброєння, запевняє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.





Одна з головних задач воюючої сторони — знищення фізичної сили противника. Але втрати ворога в рази більше. Це при тому, що у них перевага за кількістю особового складу та озброєння. Втрати були більші у них і у 2014−2015, але зараз той коефіцієнт майже удвічі зріс на нашу користь. У нас бувають такі дні на Сході, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10. Це, звісно, не щодня, і середній коефіцієнт нижчий, але менше з тим, — написала Маляр.

США оцінюють російські втрати у війні у 220 тис. убитими і пораненими. Такі цифри озвучив міністр оборони Великої Британії. Бен Уоллес назвав цю цифру на спільній прес-конференції після зустрічі з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном.

Источник: Ракурс


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