Соотношение потерь ВСУ и окупантов на востоке составляет 1:10 - заместитель министра обороны

https://racurs.ua/n181475-sootnoshenie-poter-vsu-i-okupantov-na-vostoke-sostavlyaet-1-10-zamestitel-ministra-oborony.html

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Втрати ворогів у рази більші, і це при тому, що у них перевага за кількістю особового складу та озброєння, запевняє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Одна з головних задач воюючої сторони — знищення фізичної сили противника. Але втрати ворога в рази більше. Це при тому, що у них перевага за кількістю особового складу та озброєння. Втрати були більші у них і у 2014−2015, але зараз той коефіцієнт майже удвічі зріс на нашу користь. У нас бувають такі дні на Сході, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10. Це, звісно, не щодня, і середній коефіцієнт нижчий, але менше з тим, — написала Маляр.

США оцінюють російські втрати у війні у 220 тис. убитими і пораненими. Такі цифри озвучив міністр оборони Великої Британії. Бен Уоллес назвав цю цифру на спільній прес-конференції після зустрічі з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном.