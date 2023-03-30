В россии задержали журналиста The Wall Street Journal, который писал статью о ЧВК «Вагнера»

https://racurs.ua/n181479-v-rossii-zaderjali-jurnalista-the-wall-street-journal-kotoryy-pisal-statu-o-chvk-vagnera.html

Ракурс

Федеральна служба безпеки рф оголосила про затримання в Єкатеринбурзі громадянина США, кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича, підозрюваного у шпигунстві.

Як стверджує спецслужба, Гершкович «діючи за завданням американської сторони, здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю щодо діяльності одного з підприємств російського військово-промислового комплексу».

Журналіста затримали нібито «при спробі отримання секретних відомостей», повідомили у ФСБ.

Порушено кримінальну справу про шпигунство (ст. 276 КК карається позбавленням волі на строк до 20 років).

Раніше уральські ЗМІ повідомили про те, що Гершкович зник у Єкатеринбурзі. 29 березня з’явилася новина, що силовики затримали людину біля ресторану Bukowski Grill, натягнувши йому на голову светр.

Піарник Ярослав Ширшиков припустив, що затриманим був саме Гершкович. За словами Ширшикова, він раніше супроводжував американського журналіста в Єкатеринбурзі, який приїхав туди, щоб написати матеріал про ставлення місцевих жителів до ПВК «Вагнера» та російську «спецоперацію» в Україні.