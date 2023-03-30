Чешские волонтеры купили Украине 15 комплексов ПВО Viktor для борьбы с дронами-камикадзе

Viktor – мобильная зенитная установка со спаренным 14,5 мм пулеметом

https://racurs.ua/n181478-cheshskie-volontery-kupili-ukraine-15-kompleksov-pvo-viktor-dlya-borby-s-dronami-kamikadze.html

Ракурс

З Чехії до України вирушають 15 комплексів ППО Viktor, які були придбані за кошти зібрані волонтерами. Гроші від небайдужих збирали у рамках ініціативи «Подарунок путіну».

У рамках цієї ініціативи чеським волонтерам вдалося зібрати 90 мільйонів крон, повідомляє «Мілітарний».

У четвер, 30 березня, волонтери повідомили, що мобільні зенітні комплекси Viktor вже відправляються в Україну.

Настав час прощатися. 15 систем боротьби з безпілотниками MR-2 Viktor, на які ми зібрали від вас 90 мільйонів відправляються на фронт. Нехай українські військові влучно стріляють, бережіть себе, — написали волонтери.

Також вони опублікували фото з цими зенітними комплексами.

На початку березня було повідомлено про завершення виробництва у Чехії 15 зенітних комплексів Viktor для протиповітряної оборони України.

Заявлено, що ці системи здатні ефективно захищати стратегічні та цивільні об'єкти від ударів дронів-камікадзе. Комплекси Viktor збирають на заводі чеської компанії Excalibur Army.

Мобільний зенітний комплекс Viktor базується на шасі пікапа Toyota з кабіною екіпажу спереду та спареною зенітною кулеметною установко калібру 14,5-мм у вантажному відсіку позаду. Використання такого шасі дає високий рівень мобільності на дорогах та в умовах бездоріжжя.

Цим комплексом Excalibur Army пропонує дешеву зенітну артилерійську систему, яку можна використовувати для знищення повітряних загроз, таких як безпілотники.