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Ракурс
Viktor – мобільна зенітна установка зі спареним 14,5 мм кулеметом

Чеські волонтери купили Україні 15 комплексів ППО Viktor для боротьби з дронами-камікадзе

30 бер 2023, 10:23
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З Чехії до України вирушають 15 комплексів ППО Viktor, які були придбані за кошти зібрані волонтерами. Гроші від небайдужих збирали у рамках ініціативи «Подарунок путіну».





У рамках цієї ініціативи чеським волонтерам вдалося зібрати 90 мільйонів крон, повідомляє «Мілітарний».

Viktor – мобільна зенітна установка зі спареним 14,5 мм кулеметом

У четвер, 30 березня, волонтери повідомили, що мобільні зенітні комплекси Viktor вже відправляються в Україну.

Настав час прощатися. 15 систем боротьби з безпілотниками MR-2 Viktor, на які ми зібрали від вас 90 мільйонів відправляються на фронт. Нехай українські військові влучно стріляють, бережіть себе, — написали волонтери.

Також вони опублікували фото з цими зенітними комплексами.

На початку березня було повідомлено про завершення виробництва у Чехії 15 зенітних комплексів Viktor для протиповітряної оборони України.

Заявлено, що ці системи здатні ефективно захищати стратегічні та цивільні об'єкти від ударів дронів-камікадзе. Комплекси Viktor збирають на заводі чеської компанії Excalibur Army.

Мобільний зенітний комплекс Viktor базується на шасі пікапа Toyota з кабіною екіпажу спереду та спареною зенітною кулеметною установко калібру 14,5-мм у вантажному відсіку позаду. Використання такого шасі дає високий рівень мобільності на дорогах та в умовах бездоріжжя.

Цим комплексом Excalibur Army пропонує дешеву зенітну артилерійську систему, яку можна використовувати для знищення повітряних загроз, таких як безпілотники.

Джерело: Ракурс


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