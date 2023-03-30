Гетманцев лобіює скасування зниженого ПДВ на пальнеhttps://racurs.ua/ua/n181477-getmancev-lobiuie-skasuvannya-znyjenogo-pdv-na-palne.htmlРакурс
З 1 липня ПДВ на пальне повернеться до позначки 20% (з початку вторгнення рф його скасували, а з вересня встановили на рівні 7%).
Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев заявив в інтерв’ю «РБК Україна», що початкове зниження ПДВ із 20 до 7% було помилковим.
Згадайте рішення початку 2022 року про скасування акцизу та зменшення ставки ПДВ до 7% на паливо. Воно призвело до виходу ринку в білу? Ні! Нелегальні бочки виросли як гриби після дощу. Я вважаю, що зниження цих ставок було величезною оманою. Це абсолютно ніяк не вплинуло на ціну палива. Це лише вплинуло на заробіток трейдерів, — заявив він.
Експерти почали припускати що у такому випадку з 1 липня ціни на пальне зростуть.
Нагадаємо, у березні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни. Закон встановив нульову ставку акцизу на бензин, дизель і газ, а також знизив ПДВ з 20% до 7%.
У серпні парламент повернув акцизний податок на пальне, але ПДВ поки що залишився на рівні 7%. Однак у законі зазначено, що всі пільги діють не пізніше 1 липня 2023 року.
Президент України Володимир Зеленський анонсував скасування ПДВ і акцизу на паливо.
Зі свого боку, прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що уряд подав до Верховної Ради законопроєкт, який скасовує акциз на паливо та знижує ставку ПДВ.
Це суттєве зменшення розміру податків дозволить стабілізувати ціни та не допустити дефіциту. Також розглядаємо пропозицію щодо зниження ПДВ до 0% у разі, якщо логістичні витрати постачальників палива зростатимуть, — сказав Денис Шмигаль.