Летом НДС на горючее возобновится до довоенных ставок

Гетманцев лоббирует отмену пониженного НДС на горючее

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З 1 липня ПДВ на пальне повернеться до позначки 20% (з початку вторгнення рф його скасували, а з вересня встановили на рівні 7%).

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев заявив в інтерв’ю «РБК Україна», що початкове зниження ПДВ із 20 до 7% було помилковим.

Згадайте рішення початку 2022 року про скасування акцизу та зменшення ставки ПДВ до 7% на паливо. Воно призвело до виходу ринку в білу? Ні! Нелегальні бочки виросли як гриби після дощу. Я вважаю, що зниження цих ставок було величезною оманою. Це абсолютно ніяк не вплинуло на ціну палива. Це лише вплинуло на заробіток трейдерів, — заявив він.

Експерти почали припускати що у такому випадку з 1 липня ціни на пальне зростуть.

Нагадаємо, у березні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни. Закон встановив нульову ставку акцизу на бензин, дизель і газ, а також знизив ПДВ з 20% до 7%.

У серпні парламент повернув акцизний податок на пальне, але ПДВ поки що залишився на рівні 7%. Однак у законі зазначено, що всі пільги діють не пізніше 1 липня 2023 року.

Президент України Володимир Зеленський анонсував скасування ПДВ і акцизу на паливо.

Зі свого боку, прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що уряд подав до Верховної Ради законопроєкт, який скасовує акциз на паливо та знижує ставку ПДВ.