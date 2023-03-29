Довоенные налоги и проверки бизнеса возвращаются – Гетманцев назвал дату

https://racurs.ua/n181458-dovoennye-nalogi-i-proverki-biznesa-vozvraschautsya-getmancev-nazval-datu.html

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Довоєнні податки та перевірки бізнесу в Україні планують повернути з 1 липня. Про це розповів 29 березня в ефірі «Єдиних новин» голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев.

За словами Гетманцева, пропонується скасування 2% податку з обороту, який ввели навесні минулого року та планується відновлення документальних перевірок та покарань за невиконання податкових обов’язків на тих територіях, де не йдуть бойові дії.

Податок з обороту запроваджено навесні 2022 року, він був альтернативою загальній системі оподаткування.

Ми вважаємо, що він відіграв свою роль і погоджуємося з МВФ, що його потрібно скасовувати з 1 липня, — сказав депутат із президентської фракції.

Війна проти росії щомісяця обходиться бюджету України у 130 млрд грн. При цьому доходи бюджету становлять 80 млрд, заявив 29 березня міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з представниками бізнесу в Європейській бізнес-асоціації (ЄБА).

За його словами, зараз ключовим завданням є створення умов для фінансування військового бюджету. Марченко нагадав, що минулого тижня парламент підтримав зміни до державного бюджету, збільшивши військові витрати ще на 500 млрд грн.