Ракурсhttps://racurs.ua/
Довоенные налоги и проверки бизнеса возвращаются – Гетманцев назвал дату
Довоенные налоги и проверки бизнеса возвращаются — Гетманцев назвал датуhttps://racurs.ua/n181458-dovoennye-nalogi-i-proverki-biznesa-vozvraschautsya-getmancev-nazval-datu.htmlРакурс
Довоєнні податки та перевірки бізнесу в Україні планують повернути з 1 липня. Про це розповів 29 березня в ефірі «Єдиних новин» голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев.
За словами Гетманцева, пропонується скасування 2% податку з обороту, який ввели навесні минулого року та планується відновлення документальних перевірок та покарань за невиконання податкових обов’язків на тих територіях, де не йдуть бойові дії.
Податок з обороту запроваджено навесні 2022 року, він був альтернативою загальній системі оподаткування.
Ми вважаємо, що він відіграв свою роль і погоджуємося з МВФ, що його потрібно скасовувати з 1 липня, — сказав депутат із президентської фракції.
Війна проти росії щомісяця обходиться бюджету України у 130 млрд грн. При цьому доходи бюджету становлять 80 млрд, заявив 29 березня міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з представниками бізнесу в Європейській бізнес-асоціації (ЄБА).
За його словами, зараз ключовим завданням є створення умов для фінансування військового бюджету. Марченко нагадав, що минулого тижня парламент підтримав зміни до державного бюджету, збільшивши військові витрати ще на 500 млрд грн.
Цього року важливо зібрати заплановані податки, однак, кардинальних податкових змін не планується, — сказав Марченко.
.