Российского десантника, сбежавшего во Францию, разоблачили в причастности к военным преступлениям

https://racurs.ua/n181457-rossiyskogo-desantnika-sbejavshego-vo-franciu-razoblachili-v-prichastnosti-k-voennym.html

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Російського десантника Павла Філатьєва, який воював проти України, а потім втік до Франції, викрили у причетності до воєнних злочинів.

Минулого року російська правозахисна організація Gulagu. nеt допомогла військовому Філатьєву, який два місяці штурмував Херсонщину у складі 56-го десантно-штурмового полку, виїхати з росії. Пізніше чоловік опублікував «антивоєнну» книгу ZOV 56, де він засуджує війну. Спочатку Філатьєв збирався передати гроші від продажу книги Україні, але потім відмовився це робити.

Сьогодні засновник Gulagu. nеt заявив, що програми евакуації за кордон військових тимчасово припинили. Виявилося, що Філатьєв брехав, коли розповідав про свою невинуватість.

Військовий був причетний до скоєних в Україні воєнних злочинів, зокрема частину українців, яких він затримав під час служби, згодом вбили. В деяких воєнних злочинах Філатьєв зізнався сам.

Раніше десантник відмовився добровільно надавати свідчення прокурорам та слідчим з України. Він попросив політичного притулку у Франції, та рішення поки не ухвалили.

Організація Gulagu. nеt допомагала втекти з росії та отримати політичний притулок в Європі колишнім російським військовим та співробітникам силових структур. Зокрема, з їхньою допомогою до Норвегії виїхав колишній найманець ПВК «Вагнера» Андрєй Медведєв.