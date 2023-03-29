Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Взрыв раздался в Гвардейском возле Симферополя — крымские паблики

Взрыв раздался в Гвардейском возле Симферополя — крымские паблики (ФОТО, ВИДЕО)

29 мар 2023, 18:10
999

29 березня стався вибух у тимчасово окупованому Криму. Прилетіло у район військового аеродрому біля Сімферополя (Гвардійське).





Вибух у Криму

Місцеві підтвердили, що вибух був біля аеродрому. Стверджується, що від вибуху тремтіли вікна, а також було видно клуб диму.

Так званий «радник голови Криму» Крючков закликав «дочекатись офіційної інформації».

Окупаційний «глава адміністрації» Гвардійського сільського поселення Ігор Чичкін заявив, що це робота ППО.

Вибух у Криму

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров