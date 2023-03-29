Вибух пролунав у Гвардійському біля Севастополя - кримські пабліки

https://racurs.ua/ua/n181456-vybuh-prolunav-u-gvardiyskomu-bilya-simferopolya-krymski-pabliky-foto-video.html

Ракурс

29 березня стався вибух у тимчасово окупованому Криму. Прилетіло у район військового аеродрому біля Сімферополя (Гвардійське).

Місцеві підтвердили, що вибух був біля аеродрому. Стверджується, що від вибуху тремтіли вікна, а також було видно клуб диму.

Так званий «радник голови Криму» Крючков закликав «дочекатись офіційної інформації».

Окупаційний «глава адміністрації» Гвардійського сільського поселення Ігор Чичкін заявив, що це робота ППО.