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Ракурс
Вибух пролунав у Гвардійському біля Севастополя - кримські пабліки

Вибух пролунав у Гвардійському біля Сімферополя — кримські пабліки (ФОТО, ВІДЕО)

29 бер 2023, 18:10
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29 березня стався вибух у тимчасово окупованому Криму. Прилетіло у район військового аеродрому біля Сімферополя (Гвардійське).





Вибух у Криму

Місцеві підтвердили, що вибух був біля аеродрому. Стверджується, що від вибуху тремтіли вікна, а також було видно клуб диму.

Так званий «радник голови Криму» Крючков закликав «дочекатись офіційної інформації».

Окупаційний «глава адміністрації» Гвардійського сільського поселення Ігор Чичкін заявив, що це робота ППО.

Вибух у Криму

Джерело: Ракурс


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