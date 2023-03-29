Епіфаній призначив нового намісника Києво-Печерської лаври — Авраамій перейшов з УПЦ МП до ПЦУ

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Митрополит Православної церкви України Епіфаній призначив нового в. о. намісника Києво-Печерської лаври.

Ним став архімандрит Авраамія, який перейшов з УПЦ МП до ПЦУ.

Я сам добровільно прийняв це складне, але на мою думку — єдино правильне і канонічно виправдане рішення, — сказав Авраамій.

Він також звернувся до братії та закликав залишитися у Лаврі в складі ПЦУ.

Про це йдеться в повідомленні на сайті помісної Православної церкви України, яка поширила відео зі зверненням Авраамія 29 березня — в день, коли закінчився термін оренди Лаври церквою Московського патріархату і її представники мають покинути монастир.

Таким чином Авраамій як представник «проукраїнського крила» Лаври перейшов до ПЦУ, щоб залишитися в Лаврі у структурі помісної церкви з Томосом.

Нагадаємо, 28 березня у складі Тернопільської єпархії Православної Церкви України було утворено релігійну організацію «Почаївська Свято-Успенська Лавра Тернопільської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)», священноархімандритом якої був затверджений митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор.