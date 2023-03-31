александр лукашенко заявил о намерении стран Запада втянуть беларусь в войну. Фото:

https://racurs.ua/n181529-lukashenko-zayavil-o-namerenii-stran-zapada-vtyanut-belarus-v-voynu.html

Ракурс

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, нібито країни Заходу намагаються втягнути білорусь у війну.

Білоруський диктатор зазначив, що не розуміє, навіщо Польща планує збільшити витрати на оборонну сферу, переозброїти армію та збільшити кількість військових. Також він дивується, що НАТО перекидає сили на схід. Про це він заявив під час щорічного звернення до парламенту та народу білорусі.

Прийде час, ми викладемо вам усе. Сьогодні не час, триває копітка, закрита робота. Але повірте на слово, я вас ніколи не обманював — вони готуються вдертися на територію білорусі для знищення нашої країни, — наголосив він.

За словами лукашенка, у Польщі триває формування деяких полків та легіонів «для подальшого перевороту в білорусі». Також диктатору привиділись терористи, яких перекидають до білорусі начебто для проведення диверсій та актів залякування.

Саме тому, наголосив самопроголошений президент, він активізував переговори з президентом росії володимиром путіним щодо повернення у білорусь ядерної зброї.

Нагадаємо, 25 березня російський диктатор володимир путін в інтерв’ю пропагандистському каналу «росія 24» заявив, що розмістить тактичну ядерну зброю на території білорусі. Також він підтвердив передачу диктатору олександру лукашенку одного ОТРК «Іскандер», який є потенційним носієм ядерної зброї.