Виктор Ляшко, фото: «Миг»

https://racurs.ua/n181536-s-1-aprelya-po-elektronnomu-receptu-budut-prodavat-lekarstva-kotorye-i-ranshe-otnosilis.html

Ракурс

В Україні з 1 квітня рецептурні препарати в аптеці можна буде отримати не лише за паперовим, а й за електронним рецептом.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Хочу підкреслити: за електронним рецептом будуть продаватися ті ліки, які і раніше відносилися до категорії рецептурних. Ви могли бачити це в їх інструкції по застосуванню, де в графі «категорія відпуску» зазначалось «за рецептом», — наголосив Ляшко.

По факту єдина зміна полягає у тому, що раніше відпуск цих ліків відбувався за паперовим рецептом, а тепер буде використовуватись і електронний, що значно зручніше для всіх — і лікаря, і пацієнта, і фармацевта, — додав міністр.

Ляшко запевнив, що на час перехідного періоду, який діятиме щонайменше до завершення воєнного стану, можливе використання обох варіантів рецепту.

Пацієнт може сам обрати, за яким рецептом йому зручніше придбати ліки в аптеці — електронним чи паперовим, — зазначив він.

Міністр додав, що на антибіотики електронний рецепт в Україні запрацював ще в квітні 2022 року.

У прес-службі МОЗ зазначають, що рецептурними є близько 60% зареєстрованих в Україні лікарських засобів.

Решту ліків, які не потребують обовʼязкового призначення лікарем, ви зможете, як і раніше, придбати в аптеці без спеціального рецепта, — додають у відомстві.

У МОЗ наголошують, що цим нововведенням не розширюють перелік рецептурних ліків та не роблять всі лікарські засоби рецептурними.

Тобто всі ті ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, з квітня можна буде отримати, скориставшись електронним рецептом, — зазначають у відомстві.

У відомстві зазначають, що перелік рецептурних ліків може включати:

антибіотики;

протисудомні засоби;

гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні);

препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб;

деякі антигельмінтні препарати;

деякі антигістамінні засоби;

кроворозріджуючі препарати;

антидепресанти, нейролептики та релаксанти;

стероїдні лікарські засоби;

деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі.

Щоб дізнатися, чи є конкретний лікарський засіб рецептурним, достатньо перевірити його інструкцію.